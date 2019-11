Fiamme Gialle, Silvana Stanco oro in Coppa del Mondo

Il Faro on line – Terza prova di Coppa del Mondo di tiro a volo in Corea a Changwon e l’Italia si aggiudica la medaglia d’oro nella fossa olimpica mixed team grazie alla nostra splendida Silvana Stanco e al fortissimo Daniele Resca (Carabinieri).

Questa, appena disputata, era una finale nuova, diversa, per ridurre i tempi, così come indicato dal CIO, che però non ha influenzato i nostri tiratori che hanno chiuso la qualifica con una eccellente score di 144/150.

Nel medal match la coppia italiana ha affrontato la fortissima coppia americana Ashley Carrol e Derek Haldeman. Le due coppie miste si sono subito affrontate apertamente costringendosi allo spareggio visto l’identico punteggio di 42/50. Dopo questa fase la coppia italiana non ha più sbagliato mentre la statunitense Carrol ha realizzato quello zero che ha permesso all’Italia di vincere il meritato oro.