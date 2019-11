Fiumicino, un’apericena speciale per dei ragazzi speciali

Fiumicino – E’ una di quelle serate da non perdere, dove è possibile unire una meravigliosa esperienza di vita personale con la solidarietà, incontrare persone speciali e fare due chiacchiere, di quelle che torni a casa e ti senti arricchito d’animo.

E’ l’apericena solidale “Oggi cucino io” organizzato nella sede di via Coni Zugna 48/a per domani, lunedì 20 maggio, alle 17, dall’associazione Insieme con i disabili onlus. Costa meno di un’apericena al bar (solo 5 euro) e vedrà offerti i prodotti preparati dai ragazzi seguiti dall’associazione.

Con l’aiuto degli insegnanti, per la festa di fine corso di cucina, i ragazzi hanno preparato stuzzichini a gò gò; dolce, salato, bevande… un vero e proprio buffet al prezzo solidale di 5 euro.

Non solo, ma il biglietto darà la possibilità a fine evento di partecipare all’estrazione della “Riffa dei buongustai”.

“Ci raccomandiamo – fanno sapere dall’associazione – Vi aspettiamo numerosi, anche solo per fare un salto; invitiamo parenti e amici. Per i ragazzi ed anche per noi, è un momento di grande soddisfazione e soprattutto di riscontro sociale importante”.

Non resta che segnarlo sul “calendar”: domani 20 maggio 2019 ore 17, apericena Insieme con i disabili.

Info. 06/94365280