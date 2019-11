Jova Beach Party, Campo di Mare chiusa al traffico: ecco come ritirare il permesso di transito

Cerveteri – Il 16 Luglio 2019 sulla spiaggia di Campo di Mare si svolgerà il Jova Beach Party, concerto evento dell’artista Jovanotti.

Per garantire le migliori condizioni di sicurezza dalle 23:30 del 15/07/2019 alle 02:00 del 17/07/2019 verrà inibito completamente il traffico veicolare in tutta la zona urbana di Campo di Mare. Sarà consentito il transito esclusivamente ai residenti, ai proprietari di immobili e ai titolari di attività commerciali e/o produttive nella frazione di Campo di Mare. il transito avrà comunque delle limitazioni (ancora non note) anche per i residenti come da indicazioni delle forze dell’ordine.

Per garantire le migliori condizioni di sicurezza, è stato inoltre richiesto alla società organizzatrice di realizzare delle aree parcheggio dedicate all’ingresso della frazione.

Il permesso di transito e sosta potrà essere ritirato fino a lunedì 24 giugno 2019 presso gli Uffici della Polizia Locale siti a Cerveteri, in via Friuli 7 dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Sarà inoltre possibile ottenere il permesso di transito e sosta presso il Bar Franco (Viale Adriatico, 16 – Campo di Mare) nei seguenti giorni:

Sabato 18 maggio 2019 dalle 9:00 alle 12:00

Sabato 1 giugno 2019 dalle 9:00 alle 12:00

Sabato 8 giugno 2019 dalle 9:00 alle 12:00

Sabato 22 giugno 2019 dalle 9:00 alle 12:00

Sabato 29 giugno 2019 dalle 9:00 alle 12:00

Inoltre, a partire da domani, sabato 18 maggio, la società The Base organizzatrice del concerto inizierà gli interventi di bonifica e di pulizia della parte solitamente adibita a parcheggio tra gli stabilimenti Ocean Surf e Six.

A tal fine, per circa 20 giorni, ci saranno limitazioni all’ingresso delle autovetture nella parte oggetto dei lavori. L’accesso alla spiaggia libera sarà ovviamente garantito.