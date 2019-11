Fiumicino – Tre giorni di grande entusiasmo a Parco Leonardo. Dal 7 al 9 giugno, si svolgerà una grande manifestazione ludica e sportiva a cui parteciperanno associazioni e società sportive. Tra di esse anche l’Olimpus Parco Leonardo.

Sarà anch’essa protagonista di questo evento la società sportiva di calcio a 5, che ha appena terminato la sua prima stagione nel calcio a 5, della Serie D. Un intero quartiere tutto insieme allora per “Parco in Festa”. Questo il nome dell’evento che aprirà l’estate 2019 di Fiumicino.

E l’Olimpus invita i bambini a scendere in campo. Infatti, nella giornata del sabato pomeriggio, quella dell’8 giugno, verrà allestito un campetto di allenamento, in cui i piccoli innamorati del pallone potranno cimentarsi nel calcio. Divertendosi e condividendo un momento speciale per tutto il territorio. Verrà presentata anche la prossima compagine di calcio a 5 che giocherà nel prossimo campionato di Serie D. Domenica 9 alle 19,00 tutti presenti al Parco del Perugino.

Dalle 16,30 sino alle 23,30 per tutti e tre giorni in calendario, sport, teatro, spettacoli, intrattenimento, cultura, mercatini artigianali e altre iniziative in programma allieteranno il quartiere di Fiumicino. in crescita. E voglioso di ampliarsi. Un evento organizzato dal Comitato di Quartiere Parco Leonardo, per tutti gli abitanti e per il secondo anno consecutivo.

(Il Faro on line)