Prevenzione, a Civitavecchia arriva la campagna nazionale “Al Cuore del Diabete”,

Civitavecchia – Anche a Civitavecchia arriva “Al Cuore del Diabete”, la campagna nazionale sulla prevenzione del rischio cardiovascolare nelle persone con diabete.

Si tratta di un Trac (Tir attrezzato ad ambulatorio) che sta girando l’Italia per la sensibilizzazione del diabete e le patologie cardiovascolari. L’Adiciv si è occupata di far sostare anche a Civitavecchia il Trac e quindi dare la possibilità alla cittadinanza di usufruire di questa opportunità.

Oltre alle misurazioni della pressione, peso, altezza, Bmi (indice massa corporea), l’unità mobile è attrezzata per la misurazione dei valori di emoglobina glicata e del profilo lipidico oltre che per effettuare l’Ecocardiogramma e l’Ecodoppler Carotideo.

Al completamento del percorso, Diabetologo e Cardiologo saranno disponibili per una valutazione e saranno forniti tutti i risultati per la condivisione con il proprio medico.

La campagna, realizzata con il patrocinio di Sid – Società Italiana di Diabetologia e Amd – Associazione Medici Diabetologi, in connessione con il progetto internazionale Cities Changing Diabetes e il contributo non condizionato di Novo Nordisk, prevede un’unità mobile che sta facendo tappa in 50 città dove è possibile confrontarsi con gli specialisti e ricevere una valutazione diagnostica.

A Civitaveccchia l’evento, patrocinato dalla Asl Roma 4 e sostenuto dall’Adiciv si terrà lunedì 20 maggio ala Parco Yuri Spigarelli dalle ore 9:00 alle 19:00.

Lo scopo per cui nasce la campagna nazionale “Al cuore del diabete” è informare e sensibilizzare le persone con diabete sulla gestione della malattia per ridurre le complicanze ad essa correlate.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di disabilità e morte nelle persone con diabete tipo 2: rispetto a una persona sana, chi ha il diabete ha rischio di morte doppio e quadruplo di infarto o ictus, ma ben 1 su 4 non si considera a rischio.

(Il Faro online)