Sport, cultura e turismo: ecco la RunDay Ladispoli 2019

Ladispoli – Scatta il conto alla rovescia in città per la partenza della Runday, la competizione podistica che vedrà gareggiare per le vie del litorale campioni o amanti della corsa. Si parte domenica 9 giugno alle 7 con l’allestimento del villaggio a Piazza dei caduti e la formazione delle squadre.

La partenza degli atleti è invece fissata per le 9 da via Firenze. Da qui la gara si snoderà lungo un percorso di 12 chilometri (per la competizione agonistica) che abbraccerà praticamente tutto il lungomare ladispolano.

Ma c’è spazio anche per chi vorrà godersi una semplice passeggiata a piedi, in bici, in famiglia, con i propri amici a quattro zampe. Accanto alla competizione agonistica, gli organizzatori, guidati da Cristiano Todaro, hanno infatti messo a punto anche una gara non agonistica che si articolerà su un percorsi di 3 chilometri.

Madrina dell’evento dei 3 chilometri sarà l’associazione Dammi la Zampa onlus: associazione animalista che spende tutte le sue risorse sul territorio a vantaggio degli amici a quattro zampe. Il ricavato versato per partecipare alla non competitiva, infatti, sarà devoluto all’associazione che con i suoi volontari affronta quotidianamente i problemi legati all’abbandono degli animali, alla prevenzione del randagismo, organizzando instancabilmente campagne di sterilizzazione e che affronta, con grande senso di responsabilità e civiltà, tutti quei piccoli e grandi problemi che si presentano ogni giorno, quando gli animali meno fortunati subiscono abusi, abbandoni o cercano casa.

“Ci siamo quasi – ha detto l’organizzatore della manifestazione, Cristiano Todaro – mancano solo 20 giorni e i preparativi vanno alla grande”.

Così alla grande che a competere con gli altri atleti, nella 12 chilometri ci sarà anche Franca Fiacconi, l’arione dell’Alberone che tagliò per prima il traguardo della maratona più ambita dai runners di tutto il mondo: New York!

Franca Fiacconi è la prima e unica donna italiana a aver vinto la maratona targata USA. Un nome, nel panorama sportivo della corsa, che si è ritagliato un prestigioso e indiscusso riconoscimento a suon di primati, di risultati e di importanti vittorie come nelle gare di Roma, Praga, Enschede, Sant’Antonio, Penang e ancora oro a Trieste, Padova, Torino, Carpi, Cesano Boscone. E gli organizzatori non si sono nemmeno risparmiati sui premi.

Tra quanti parteciperanno alla competitiva saranno consegnati tre magnifici premi indipendentiste dal tempo di arrivo. A sorte, e qui sarà la fortuna a scegliere, saranno estratti i numeri relativi a tre pettorali. In palio una splendida settimana bianca (che può essere trasformata in una settimana verde), un oc e un rilassante week end per due.

“Lo avevamo annunciato che sarebbe stata un’estate ricca di eventi”, ha detto entusiasta il sindaco Alessandro Grando che ha ringraziato gli organizzatori e il delegato per “l’impegno, anche economico, per la riuscita dell’evento. Senza sponsor – ha infatti voluto sottolineare Grando – non si riuscirebbe a fare praticamente nulla”.

Soddisfatto anche l’assessore alla Cultura, Marco Milani: “Questa manifestazione va a confermare l’attitudine della nostra comunità per lo sport, la cultura e il turismo”.

E a proposito di cultura, gli appuntamenti non finiscono qui. Ad aprire le danze, il 7 giugno, nello spazio Agorà in programma un concerto con artisti di fama internazionale. Ma per sapere di chi si tratta, dall’organizzazione hanno detto bisognerà attendere ancora un po’.

(Il Faro online)