Terracina, inaugurato lo Skate Park nel quartiere Calcatore

Terracina – Con il taglio del nastro da parte del Sindaco Nicola Procaccini si è ufficialmente inaugurato lo Skate Park nel quartiere Calcatore, iniziativa realizzata dall’Assessorato all’Ambiente. La manifestazione, che ha visto la presenza dell’assessore all’Ambiente Emanuela Zappone e del Consigliere Delegato allo Sport Stefano Alla, è stata allietata dallo spettacolo di trampolieri e clown, intervenuti per intrattenere i bambini delle scuole elementari presenti all’evento.

Il sindaco Procaccini ha voluto ringraziare “l’assessore Emanuela Zappone e gli Uffici del Settore Ambiente. Un altro grazie veramente sentito desidero rivolgerlo ad Assunta Pagiaro e alla ditta Ma.ca.gi. Quando le energie positive di questa città si incontrano la comunità riesce sempre a trarne un grande beneficio. Dico ai ragazzi che utilizzeranno questa struttura che l’abbiamo pensata per farli stare insieme, per farli socializzare praticando sport e dimenticando per qualche ora gli smartphone”.

“Lo Skate Park – dichiara Emanuela Zappone – insieme al Parco del Riuso qui a fianco realizzato dalla Verde Idea e dai Lavori Pubblici, è uno degli interventi atti a valorizzare il quartiere Calcatore, una zona altamente antropizzata che ha bisogno di servizi, infrastrutture e aree di socialità come queste per soddisfare le necessità dei residenti.

Alle attrezzature sportive installate presso il parco delle Città Gemellate fa seguito questo skate park, concepito per favorire lo sport all’aperto e la sana aggregazione giovanile. Credo di poter dire che sui parchi in generale stiamo facendo un grande ed evidente lavoro. L’impegno per la valorizzazione delle nostre aree verdi prosegue senza sosta. Come promesso, infatti, nei prossimi giorni aprirà anche l’atteso BauPark presso il Montuno”.

In concomitanza con l’inaugurazione dello Skate Park, presso il Palazzetto dello Sport, l’Azienda Speciale di Terracina, l’Assessorato alle Politiche Sociali e Scolastiche e l’associazione “Rete Solidale” hanno organizzato la terza edizione di “Tutti Insieme nello Sport”, un evento che ha come scopo l’integrazione e la realizzazione di una sana competizione sportiva capace di incoraggiare il riconoscimento delle persone con abilità diverse all’interno del mondo sportivo. Presentata da Massimo Lerose, i protagonisti della manifestazione sono stati i ragazzi del Centro Diurno “Il Melograno”, dell’associazione “Rete Solidale”, del liceo “L. Da Vinci” e dell’IPS “Filosi”, “sfidatisi” in esibizioni canore e danzanti e in competizioni sportive insieme ad atleti normodotati.

Il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Roberta Tintari e l’assessore alla Cultura Barbara Cerilli, presenti all’evento, sono stati raggiunti in seguito dal sindaco Nicola Procaccini e dal delegato allo Sport Stefano Alla. “Una bella festa di sport, spettacolo e solidarietà – dichiara l’assessore Roberta Tintari – con una grande partecipazione da parte delle scuole e della comunità terracinese. I ragazzi sono stati bravissimi, dimostrando come la volontà di partecipare alla vita sociale sia più forte di qualunque ostacolo. Sono convinta che il compito di una classe dirigente sia quello di formare una comunità cittadina più solidale possibile in cui far crescere e sviluppare i talenti di ognuno, senza nessun genere di distinzione”.