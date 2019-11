Al via i lavori per l’istituzione dell’Ufficio Turismo del Comune di Anzio

Anzio – Partiranno questa settimana, nei locali di Piazza Pia 19, i lavori per la realizzazione dell’Ufficio Turismo della Città di Anzio.

Come annunciato dal Sindaco, Candido De Angelis, l’Ufficio Patrimonio ha, infatti, concluso le tutte le procedure per l’affidamento dell’intervento, finalizzato all’istituzione di un Ufficio moderno, di front office, che sarà fondamentale per promuovere l’immagine di Anzio, il patrimonio storico ed archeologico, le Ville, i servizi, gli alberghi, le importanti certificazioni ambientali come la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, la cucina marinara anziate e tutti gli eventi in programma sul territorio, a partire dal ricco programma di AnzioEstateBlu2019.

A coordinare gli interventi all’Ufficio Turismo e la ristrutturazione degli uffici comunali, l’Assessore al Bilancio e Patrimonio, Eugenio Ruggiero: “Puntiamo a completare i lavori, nei locali di Piazza Pia, entro la fine di giugno. L’Ufficio, che per la prima volta sarà gestito direttamente dal Comune, sarà completamente ammodernato con impiantistica, pavimentazione, controsoffittatura, faretti led, pareti, servizi, stanza riunioni, tre postazioni di lavoro, arredamento, computer e maxi-schermi”.

“Insieme all’Ufficio Turismo, entro l’estate, presso l’edificio di Piazza Cesare Battisti, – conclude l’Assessore Ruggiero – partiranno i lavori per la ristrutturazione della scala centrale, con a seguire gli interventi per l’ampliamento del Ced, per lo spostamento dello Stato Civile al secondo piano e per la realizzazione, al piano terra, della nuova Sala d’attesa con i relativi servizi”.

(Il Faro online)