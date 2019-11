Anzio – Un grande successo, nella giornata di ieri, al centro storico di Anzio, per il raduno delle moto Harley Davidson. L’iniziativa, che ha visto protagoniste circa trecento moto, provenienti da tutta Italia, è stata organizzata dal Locale Zero13, in collaborazione con Giorgio Buccolini, la pizzeria Palm Beach, il Moto Club I Neroniani, con il supporto dall’Assessorato alle Attività Produttive e della Polizia Locale del Comune di Anzio.

“Tutte le settimane – ha detto l’Assessore alle attività produttive e turismo, Valentina Salsedo – tante manifestazioni al centro storico ed a Lavinio mare, in attesa dell’inizio di una stagione estiva che, con eventi di spessore internazionale, si annuncia sold out prima di cominciare. Grazie di cuore a tutte le realtà del territorio che, insieme all’Amministrazione, sono impegnate per promuovere la Città e per lo sviluppo turistico del litorale”.

(Il Faro online)