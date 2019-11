Il Castello di Santa Severa aderisce alla Lazio YOUth Card

Santa Marinella – Anche il Castello di Santa Severa aderisce alle agevolazioni e agli sconti per i giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni ( non compiuti) aderendo alla Lazio Youth Card, la carta giovani della Regione Lazio. Le agevolazioni prevedono una riduzione a 5€ sul biglietto di ingresso al complesso monumentale e il 15% di riduzione per il soggiorno in Ostello.

Scaricando l’App Lazio YOUth Card, da Google Play e Apple store sul proprio smartphone, i giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni (non compiuti), possono accedere agli sconti e alle agevolazioni che riguardano moltissimi ambiti: cultura, sport, spettacolo, istruzione e turismo e molto altro. Si tratta di un’iniziativa promossa da Regione Lazio, con il supporto tecnico di LazioCrea a cui hanno già aderito 15.000 giovani scaricando l’App.

“Coinvolgere le giovani generazioni è uno degli obiettivi fondamentali portati avanti dalla Regione Lazio. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire il Castello di Santa Severa all’interno nelle promozioni della Lazio Youth Card, offrendo agli under 30 possessori della card una serie di agevolazioni. La Lazio Youth Card ad oggi è stata scaricata da oltre 15mila ragazzi e offre convenzioni e omaggi nel mondo della cultura, dello sport e del turismo”, dichiara Albino Ruberti, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio.

La Regione Lazio è l’unica regione italiana ad aver aderito tramite LazioCrea ad Eyca, il network delle “YOUth Card” dei paesi europei. Così Lyc ha una validità non solo regionale ma anche europea e i suoi possessori potranno contare su una rete di 35.000 esercizi commerciali convenzionati in 36 paesi europei ed entrare in una rete di 6 milioni di utenti.

L’elenco degli aderenti viene caricato sull’App conferendo ampia visibilità agli Enti ed alle rispettive iniziative proposte, previa valutazione delle stesse. Si tratta di una grande opportunità che potrà consentire agli Enti aderenti di ottenere possibilità di crescita non solo nel mercato laziale ma anche in quello europeo.

(Il Faro online)