Fiumicino – “Questa mattina abbiamo portato il saluto dell’amministrazione all’iniziativa ‘Spiagge e fondali puliti 2019’ lanciata da Legambiente“. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Roberto Cini.

“Circa 150 bambini delle scuole elementari di Ostia si sono ritrovati sulla spiaggia di Coccia di Morto ed hanno raccolto 30 sacchi di plastica – continua Cini -. I sacchi sono poi stati ritirato dall’Ati perché fossero smaltiti nel modo più corretto.”

“Quello della plastica sulle spiagge e in mare è un problema serissimo su cui va fatta molta sensibilizzazione – prosegue -. Per questo ringrazio Legambiente e Disney – Pixar che dimostrano la nostra stessa sensibilità nell’educazione dei più giovani al rispetto dell’ambiente“. “Ringrazio anche l’Ati – conclude Cini – per la disponibilità e la presenza costante a queste iniziative”.

Già lo scorso 16 maggio l’amministrazione aveva provveduto ad una pulizia straordinaria di Coccia di Morto (leggi qui) durante la quale erano stati riempiti due scarrabili con plastiche, pneumatici e rifiuti ingombranti di ogni genere. Tutti rifiuti per lo più portati dal Tevere.

