Fiumicino, Mario Russo D’Auria: “Bene l’incontro sui vincoli, ci aspettiamo novità importanti”

Fiumicino – Mario Russo D’Auria, leader di Gil (Gruppo indipendente libero per Fiumicino), plaude all’iniziativa del sindaco Montino di indire una riunione, in programma giovedì 23 maggio, per discutere dei vincoli idrogeologici.

“Auspichiamo – afferma Russo D’Auria – che sia effettivamente una riunione risolutiva. Da troppi anni i cittadini sono costretti a pagare per dei terreni che sono edificabili per il piano regolatore ma sottoposti a vincoli”.

“La vicenda parte da lontano, ancor prima dell’arrivo di Montino al Comune di Fiumicino, ma che necessita di essere risolta il prima possibile. Ci auguriamo che questa sia la volta buona”, conclude.

(Il Faro online)