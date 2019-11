Fondi, ecoisole informatizzate a disposizione di turisti e residenti

Fondi -Il sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli ricordano che sussiste l’opportunità di avvalersi gratuitamente delle Ecoisole informatizzate presenti sul territorio di Fondi e precisamente in piazza Rotunno, nei pressi del Comando di Polizia Locale di via Vittorio Occorsio, e in via Guado Bastianelli, in zona mare.

Le Ecoisole sono destinate prioritariamente ai residenti titolari di seconde abitazioni, a residenti con difficoltà oggettive al conferimento “porta a porta” (motivi di lavoro, di salute, etc.) e a tutti quei cittadini che comunque desiderino avere la possibilità di conferire rifiuti differenziati senza vincoli di orario né giorno.

Tale modalità di conferimento rappresenta un ulteriore e comodo servizio, complementare al “porta a porta”, finalizzato a potenziare e migliorare le modalità di raccolta differenziata.

Ciascuna struttura è dotata di portelli di conferimento per la raccolta differenziata di tutte le frazioni (con doppio portello per la plastica) e di un sistema di registrazione e monitoraggio, che garantisce un controllo in tempo reale dei conferimenti e degli utenti abilitati.

Per poter essere autorizzati all’utilizzo delle Ecoisole è sufficiente recarsi presso gli Uffici del Settore Ambiente della Casa comunale con il proprio documento di identità e compilare un apposito modulo per richiedere l’abilitazione a conferire tramite la tessera sanitaria.

Le richieste saranno valutate in ordine di priorità e fino ad un massimo di 300 accrediti per ciascuna struttura.

Utilizzare queste innovative strutture è semplicissimo: basta strisciare la manda magnetica della tessera nell’apposita fessura, sfiorare la mano sull’apposito sensore del bocchettone relativo alla tipologia di rifiuto che si intende conferire, attendere che il relativo sportello si apra in automatico e procedere poi a inserire al suo interno il rifiuto secondo le modalità della vigente Ordinanza.

Nei pressi delle strutture sono installati impianti di videosorveglianza per scongiurare azioni scorrette o illecite e atti di vandalismo.

