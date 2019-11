Fondi, ritrovato colpo di mortaio della Seconda Guerra Mondiale, era in un orto

Fondi – Ieri mattina, a Fondi, nella zona di Ponte Tavolato è stato ritrovato un nuovo ordigno bellico: un colpo di mortaio risalente alla Seconda Guerra Mondiale, secondo i primi accertamenti.

A scoprirlo un residente di Fondi, che stava lavorando nel proprio orto. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e, poco dopo, sul posto è giunta la polizia locale di Fondi, che ha transennato l’area.

Per ora, per i cittadini di Fondi sembra lontana l’ipotesi di un’evacuazione di grossa portata, come quella che, solo il 5 maggio scorso, ha coinvolto la città di Formia (Leggi qui).

Ora, le autorità competementi, insieme alla Prefettura di Latina, dovranno decidere quando e dove effettuare il brillamento.

(Il Faro on line)