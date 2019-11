Montalto – E’ terminata nella tarda serata di domenica, con il cielo illuminato dai fuochi d’artificio, la XVI edizione della Sagra dell’Asparago Verde di Montalto di Castro. Tre giorni intensi, che hanno visto numerosi visitatori conoscere le peculiarità del territorio tra musica, balli e attività all’aperto.

“Anche quest’anno – dichiara la delegata al commercio Rita Goddi – la sagra dell’asparago ha avuto un’ottima riuscita, nonostante il tempo non sia stato dei migliori in tutta la provincia. Tante sono state le presenze e molta la partecipazione alle varie iniziative che abbiamo messo in campo: dal concorso delle aiuole a quello dedicato ai ristoranti del posto; dal ‘Guinness’ del mega crostino all’asparago, alle didattiche e alle letture animate per bambini; alle iniziative sportive a quelle cinofile in piazza del comune agli eventi serali”.

Foto 3 di 5









“Un grazie particolare va a tutti quelli che in qualche modo hanno collaborato alla buona riuscita della sagra, cercando di promuovere il protagonista principale che era ‘l’asparago’ e cercando di farlo conoscere in tutte le sue sfaccettature da chi è venuto a visitare il nostro paese in questi tre giorni“, prosegue.

“Sono sicura che con la collaborazione di tutti questa sagra possa essere ogni anno sempre più una occasione per far conoscere il nostro paese e i nostri prodotti del territorio”, conclude la delegata Goddi.

(Il Faro online)