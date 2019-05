Scherma, l’Italia fa tris nel fioretto di Shangai

Il Faro on line – ItalFioretto assoluta protagonista della Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile. La delegazione azzurra guidata dal CT Andrea Cipressa festeggia il successo di Alessio Foconi nella gara di fioretto maschile, il secondo posto di Alice Volpi ed il terzo di Arianna Errigo nel fioretto femminile.

La Cina sembra portar bene al fiorettista ternano che dopo il titolo iridato conquistato a luglio a Wuxi, si aggiudica il Grand Prix FIE di Shanghai, siglando il secondo successo stagionale ed il sesto podio in otto gare di Coppa del Mondo.

L’azzurro sale sul gradino più alto del podio grazie alla stoccata del 15-14 con cui in finale supera lo statunitense Nick Itkin, dando continuità al successo in semifinale contro il portacolori di Hong Kong Choi Chun Yin Ryan per 15-11.

Il fiorettista dell’Aeronautica Militare aveva esordito superando il quotato britannico, James-Andrew Davis per 15-11, proseguendo poi coi successi, ancora per 15-11 sul francese Maxime Pauty e sull’altro transalpino Enzo Lefort col punteggio di 15-10. Ai quarti poi, il ternano ha piazzato la stoccata del 15-14 contro lo statunitense Gerek Meinhardt, staccando così il pass per il podio.

ll podio femminile invece vede Alice Volpi ed Arianna Errigo salire rispettivamente sul secondo e terzo gradino di un podio dove a festeggiare è stata la russa Inna Deriglazova, grazie proprio ai successi dapprima su Arianna Errigo per 15-10 e poi in finale su Alice Volpi anche in questo caso col punteggio di 15-10.

Nel suo cammino di gara, Alice Volpi ha esordito col successo sulla sudcoreana Chae Song Oh per 15-14, proseguendo poi con la vittoria nel derby azzurro su Camilla Mancini per 15-8, a cui ha dato continuità grazie al successo per 15-10 sulla sudcoreana Kim Hyeji e, ai quarti, sulla giapponese Sera Azuma anche in questo caso per 15-10, certificando così il suo quinto podio stagionale. In semifinale, poi, la senese ha sconfitto 15-9 la statunitense Lee Kiefer.

Arianna Errigo, invece, esce sconfitta per 15-10 dall’assalto di semifinale contro Inna Deriglazova, salendo per la seconda volta stagionale sul terzo gradino del podio. L’azzurra aveva superato, all’esordio, la sudcoreana Sena Hong ritiratasi per motivi medici. A seguire ha battuto la francese Anita Blaze per 15-9,quindi la polacca Martya Synoradzka per 15-5 e, agli ottavi, nel derby contro Francesca Palumbo, ha avuto ragione col punteggio di 15-11.

Ma la soddisfazione per il team azzurro è anche per il piazzamento all’ottavo posto dell’under20 Tommaso Marini, fermatosi ai quarti contro lo statunitense Nick Itkin per 15-14.

Stop nel turno dei 32 per Daniele Garozzo, eliminato 15-10 dal sudcoreano Ha Taegyu, per Giorgio Avola, sconfitto dall’altro sudcoreano Lee Kwanghyun per 15-9, e per Edoardo Luperi, superato 15-11 dal cinese Chen Haiwei.

Sono stati eliminati invece nel primo assalto di giornata Andrea Cassarà, per mano del russo Arslanov per 15-10, e per Francesco Ingargiola, superato 15-14 dal polacco Siess, per Valerio Aspromonte, sconfitto 15-5 dall’egiziano Abouelkassem, e per Guillaume Bianchi stoppato sul 15-13 dallo statunitense Miles Chamley-Watson.

Erano usciti di scena invece Damiano Rosatelli e Davide Filippi. Il primo è stato sconfitto col punteggio di 15-13 dal russo Dmitry Trofimov, mentre il fiorettista padovano è stato fermato dal plurititolato tedesco Peter Joppich per 15-8.

Nella gara femminile, Martina Sinigalia, Beatrice Monaco ed Erica Cipressa si fermano nel turno dei 16. La prima è stata fermata dalla stoccata del 15-14 contro la tedesca Leonie Ebert, Beatrice Monaco è stata sconfitta nel derby da Francesca Palumbo per 12-11, mentre Erica Cipressa è stata eliminata per mano della statunitense Lee Kiefer col pnteggio di 15-13.

Stop nel turno delle 32 per Martina Batini, superata dalla russa Inna Deriglazova per 15-10, e per Elisa Di Francisca, eliminata dalla giapponese Azuma per 12-10, e per Elisa Vardaro e Camilla Mancini, sconfitte entrambe per 15-8 rispettivamente dalla coreana Kim Hyeji e da Alice Volpi.

Era stata sconfitta nel primo match di giornata invece Elisabetta Bianchin, eliminata dalla polacca Synoradzka per 14-13.

Foto : Augusto Bizzi