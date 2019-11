Fiumicino – In merito alle varie notizie apparse sugli organi di stampa regionali e nazionali, oltre che sui social, l’ASD SFF Atletico intende fare chiarezza, attraverso le parole del presidente Davide Ciaccia, sul futuro societario.

Presidente Ciaccia, qual è l’attuale situazione della società, e su quali fronti siete maggiormente impegnati ?

Foto 2 di 2



“Attualmente ci troviamo ad affrontare la problematica più importante, e che è necessariamente da risolvere, legata alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, alla riqualificazione di quelli già esistenti, e alla creazione di un nuovo impianto. In questo senso la società si è attivata già da tempo, coinvolgendo imprenditori esperti nel settore, per vedere risolta il più presto possibile la sua problematica. Abbiamo trovato nell’amministrazione comunale massima disponibilità, affinché tutto proceda in tempi meno lunghi possibili. Nel frattempo, non essendo possibile usufruire degli impianti presenti sul territorio comunale, dopo diversi incontri con alcune realtà regionali, si è aperta una trattativa concreta, legata ad un accordo commerciale con una realtà locale. Lo SFF Atletico potrebbe dunque disputare le gare interne del campionato di Serie D 2019/2020 presso lo stadio della città termale. Per quanto riguarda invece il Settore Giovanile e la Scuola Calcio, continueranno a svolgere le attività sportive negli impianti “Aristide Paglialunga” di Fregene, “Vincenzo Cetorelli” di Fiumicino, e presso lo “Sporting Center” sempre a Fiumicino.

Come si è arrivati all’ipotesi “Fiuggi” ?

“Siamo riusciti a riportare la Serie D a Fiumicino dopo circa 20 anni, ed è proprio partendo dall’importanza di un titolo sportivo così rilevante, che stiamo lavorando affinché il titolo stesso non vada perduto, vanificando anni di lavoro, investimenti e soddisfazioni. Questo possibile trasferimento si sta rendendo necessario, poiché più tempo passa e più non ci sarebbero i tempi tecnici per poter pensare di avere un impianto idoneo a Fiumicino. Ci siamo mossi da subito, proprio perché sappiamo quali sono le tempistiche, ma più giorni passano e più la società dovrà necessariamente avere un’alternativa valida per non perdere un titolo sportivo così prestigioso”.

Avete vagliato ulteriori possibilità ?

“Per ora no, ma siamo aperti ad altre soluzioni, nel caso in cui qualcuno volesse avvicinarsi alla nostra realtà sportiva. Ci teniamo al mantenimento del titolo di Serie D, ma non vogliamo tralasciare assolutamente la crescita del settore giovanile. Per cui valuteremo eventuali proposte, sempre per il bene della società e nell’interesse dei tanti atleti che ne fanno parte”.

(Il Faro on line)