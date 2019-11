Game of Thrones Collection by Urban Decay

Lo scorso aprile 2019 il brand americano (leggi qui) Urban Decay (leggi qui) ha lanciato in commercio la linea di make-up (leggi qui) dedicata alla famosa serie Game of Thrones per festeggiarne ed omaggiarne la stagione finale. Scopriamo insieme i prodotti che compongono questa collezione.

La palette di ombretti e le matite occhi

La Game of Thrones Palette (66,90 euro) contenente 16 ombretti dalle varie tonalità sia neutre che più intense, trae ispirazione dai luoghi in Westeros e dalle incredibili donne dei Seven Kingdoms.



Le Game of Thrones Matite occhi 24/7 Glide-On Dragon Smoke (22 euro) sono delle matite occhi waterproof dalla texture morbida, disponibili in 4 tonalità in edizione limitata: Dragon Smoke che è un blu scuro, Winterfell Snow che è un color argento, Lannister Gold che è un color oro e The Night King che è un azzurro intenso.

Palette illuminanti viso e tinta labbra-guance

La Game of Thrones Mother of Dragons (37,50 euro) è una palette composta da tre illuminanti, creati dall’ unione di tre nuove sfumature del famoso illuminante Afterglow. Queste polveri illuminanti possono essere utilizzate singolarmente o insieme, ed hanno una formula leggera e morbida che si fonde perfettamente con l’incarnato, donando un finish impeccabile fino ad otto ore.



La Game of Thrones Tinta Labbra & Guance Targaryen (26,90 euro) è un prodotto che può essere sfumato sulle gote o applicato sulle labbra, ed è presente nell’ unica tonalità universale Targaryen che è un rosso intenso.

I rossetti

I Game of Thrones Vice Lipstick (20,90 euro) sono dei rossetti stick cremosi ed ultra-pigmentati, scriventi sin dalla prima passata e a lunga tenuta. Le 4 nuove tonalità sono Sansa Stark che è un color pesca dal sottotono caldo, Daenerys Targaryen che è un rosso fuoco, White Walker che è un vinaccia intenso e Cersei che è un bronzo metallico.

I pennelli per ombretti

Il Game of Thrones Pennello Large occhi Jon Snow Longclaw (29 euro) è un pennello pensato per stendere e sfumare l’ombretto, ed è caratterizzato da un’impugnatura fatta come quella della spada del sovrano dei Seven Kingdoms. Il Game of Thrones Pennello piatto occhi – Arya Stark Needle (29 euro) è un pennello, sempre con l’impugnatura a spada, perfetto per applicare le polveri e sfumare il correttore.

Il cofanetto in edizione limitata

Completa la collezione il Game of Thrones Vault Cofanetto Makeup (258 euro) in edizione limitata contenente i 13 prodotti che rappresentano l’intera collezione che Urban Decay ha dedicato a The Game of Thrones: la palette di ombretti Game of Thrones, la palette illuminante Mother of Dragons, la tinta 2 in 1 per labbra e guance, le 4 matite occhi 24/7 Glide-On, i 4 rossetti Vice Lipstick, il pennello large ombretti Jon Snow’s Large Longclaw ed il pennello ombretti piatto Stark’s Needle.

(Il Faro Online)