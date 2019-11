Il tormentone di J-Ax divide Ostia Lido

Ostia – “Cosa importa se sognavi Portorico ma se noi stiamo insieme sembra un Paradiso anche Ostia Lido“. E’ questo il ritornello dell’ultimo brano di J-Ax, dal titolo “Ostia Lido“, destinato a diventare il tormentone estivo e già oggetto di polemiche.

In attesa del video girato con questa spiacevole disavventura presso lo stabilimento balneare “V-Lounge“, il brano prodotto dalla Sony Music e interpretato da J-Ax (all’anagrafe Alessandro Aleotti) ha iniziato a girare su youtube. Al momento non c’è la clip video ma un’immagine fissa che richiama l’estate delle ragazze ‘n calippo e ‘na biretta. Ciò nonostante nei primi quattro giorni di uscita ha toccato quasi quota 300mila visualizzazioni.

Merito anche della pubblicità che campeggia nella Stazione Centrale di Milano (ma anche a Termini) che, grazie alla segnalazione di Vincenzo Marinangeli, vi proponiamo nel video di seguito. Le immagini sul maxi-schermo ammiccano alla pubblicità elettorale in vista delle prossime Europee invitando a votare la lista “Ostia Lido”. Lo slogan è: “Per un’estate sovrana scegli Ostia Lido“.

A lanciare il dibattito sulla “qualità” e sulla “resa” in termini di immagine per il mare di Roma è stato il capogruppo municipale delle liste autonomiste, Andrea Bozzi. “J-Ax va ringraziato, perché il suo nuovo singolo “Ostia Lido” dà un’immagine colorata e positiva della nostra città – sostiene Bozzi – Che stavolta non fa notizia solo per criminalità, mafia o capocciata varie. Sarà un tormentone dell’estate e una divertente promozione del mare di Ostia. L’unica cosa che mi lascia perplesso è il calippo e ‘na biretta, citazione che arriva 10 anni dopo non proprio gradita“. A chi solleva la perplessità che si rilanci un’immagine coatta di Ostia, Bozzi risponde che “il testo non mortifica Ostia, ma ne fa simbolo di mare a portata di mano“.

Giorgia Celli, celebrità internazionale nel flamenco, propone addirittura un concerto di J-Ax a Ostia. “Se facesse un concerto sul Pontile – osserva – porterebbe un indotto che farebbe un po’ rifiatare Ostia“.

Molto meno entusiasta si mostra Renzo Pallotta, ex vicepresidente del XIII Municipio: “Questo sarà il tormentone dell’estate e non mi pare offra un’immagine qualificata per Ostia – sottolinea – Ritengo che andrebbe valutato se sussistano gli estremi per un’azione per danno d’immagine“.

Più conciliante Stefano Pietrolucci di Assohotel Roma Ostia. “Nel testo della canzone – osserva – si descrive Ostia come l’alternativa (nazional) popolare, low cost e low expectations alle vacanze che l’italiano medio sogna ma non si può permettere. Descrive una realtà che non si può negare“.

Un giudizio positivo arriva pure dall’assessore municipale all’Ambiente, Alessandro Ieva. “Ostia Lido diventerà il tormentone dell’estate 2019 e questo glielo auguriamo – scrive il pentastellato – Ritmo caraibico e inno all’estate, è un vero e proprio tributo alle splendide spiagge romane. Il ritornello è per dire che se la compagnia è quella giusta non serve andare a fare i vip altrove“.

LA SPIEGAZIONE DI J-AX

Di fronte al montare delle polemiche è lo stesso J-Ax che spiega l’intento della sua canzone. “Ho voluto scrivere #OstiaLido – spiega sul suo profilo facebook ufficiale – perché mi ha sempre fatto riflettere come tutti i pezzi che ascoltiamo in estate abbiano quasi sempre come sfondo qualche località esotica in parti sperdute nel mondo, oppure propongono una visione delle vacanze a 5 stelle. Come se l’unico modo di divertirsi in modo dignitoso fosse questa assurda idea di ostentare i soldi – non importa che tu li abbia oppure no. Io invece sono convinto che in Italia possiamo godere delle spiagge e delle città più belle del mondo e che i soldi non sostituiranno mai la parte più importante della nostra vita: l’amore e l’affetto delle persone che abbiamo accanto. E che rendono la nostra vita un paradiso ovunque siamo“. E il saluto ai suoi fans è tutto un programma: “Rigaz, vi aspetto questa estate a Ostia“.