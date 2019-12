Camion fuori strada sulla via Pontina, chiusa la carreggiata in direzione Roma

Latina – Pomeriggio di passione per gli automobilisti che percorrono la via Pontina in direzione Roma. Un tir è uscito fuori strada al chilometro 58, all’altezza dello svincolo con via del Cavaliere.

Il sinistro, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe avvenuto a causa di un blocco improvviso dei freni, probabilmente per guasto tecnico.

Il tir, uscendo fuori strada, non ha coinvolto gli altri mezzi che in quel momento transitavano lungo la via Pontina. Il conducente e il passeggero del camion sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Sul posto gli agenti della Polstrada, che hanno disposto la chiusura della carreggiata in direzione Roma per effettuare tutti i rilievi del caso e per rimuovere il tir.

(Il Faro online)