Civitavecchia, pubblicato il bando per il sostegno alle famiglie di bambini affetti da autismo

Civitavecchia – Il Comune di Civitavecchia, in qualità di capofila del Distretto 1 Roma 4, rende noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico (0- 6 anni) residenti nei Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa.

Il contributo è inteso come rimborso delle spese per programmi psicologici e comportamentali strutturati e/o di altri trattamenti con evidenza scientifica indicati dal servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età evolutiva, previa valutazione multidimensionale del bisogno.

Le domande dovranno essere consegnate in busta chiusa entro il 30 maggio al Comune di residenza. Al seguente link l’Avviso pubblico e la Domanda di sostegno economico (clicca qui).

(Il Faro online)