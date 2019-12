Crisi Alitalia, Califano: “Basta esuberi, no al suicidio assistito della compagnia di bandiera”

Fiumicino – “Nuove rotte, nuovi piani aziendali, nuovi partner affidabili e non nuovi tagli al personale. Su Alitalia la strada da imboccare deve essere una e soltanto una, quella del rilancio della compagnia di bandiera. Non ci sono altre soluzioni”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che in una nota aggiunge: “I dipendenti hanno dimostrato in questi anni di essere una risorsa e non carne da macello. I dati su ricavi e passeggeri, in costante aumento da 18 mesi a questa parte, lo testimoniano e, semmai ce ne fosse bisogno, dimostrano che l’unica via da percorrere è quella di dare fondamenta forti a un’azienda che può tornare a essere leader nel proprio settore”.

“Se poi invece questo Governo, al di là delle dichiarazioni di facciata, ha deciso di distruggere questo asset fondamentale per favorire qualche stato estero lo dica chiaro. Noi non rimarremo inermi di fronte a questo tentativo di suicidio indotto“.

(Il Faro online)