E’ morto Niki Lauda, leggenda della Formula 1: aveva 70 anni

E' morto all'età di 70 anni l'ex pilota austriaco Niki Lauda, leggenda della Formula 1 tre volte campione del mondo. Lo rende noto la famiglia. "Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia accanto lunedì", si legge nella nota.

Rest in peace Niki Lauda.

Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend.

The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo

— Formula 1 (@F1) 21 maggio 2019