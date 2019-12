Fiumicino, possibile riduzione delle corse sulla FL5 in estate, Felici: “Appoggio la posizione di Montino”

Fiumicino – “Non posso che appoggiare la posizione espressa dal sindaco Montino a proposito della paventata ipotesi di riduzione dei treni sulla linea FL5 e rimanere a fianco del Comitato Pendolari Maccarese-Palidoro di cui condivido la preoccupazione”. Lo dichiara, in una nota, la delegata del sindaco alla mobilità sostenibile e trasporti, Sandra Felici. (leggi qui)

“Già le nostre stazioni sono penalizzate dai sostanziosi tagli fatti alle corse del sabato e della domenica – aggiunge Felici – Ora anche questo! Da anni ci battiamo affinché queste due stazioni siano prese in considerazione, dato il bacino di utenti in continuo aumento.

Ricordo, per altro, che Palidoro ha anche la particolarità di essere vicina ad un importante centro sanitario come l’ospedale Bambino Gesù. Per queste ragioni sostengo la richiesta del Comitato Pendolari Maccarese-Palidoro di evitare ogni ulteriore taglio al numero delle corse che, per altro, diminuirebbe il numero di treni proprio negli orari di rientro dal lavoro”.

(Il Faro online)