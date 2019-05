Fiumicino, possibili riduzione delle corse sulla FL5 in estate, Montino: “Pronti al blocco ferroviario”

Fiumicino – “Ora basta! Questo stillicidio continuo del trasporto ferroviario che tocca le stazioni di Fiumicino deve finire! Siamo pronti al blocco ferroviario“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino alla luce della possibilità, prospettata durante una riunione tra il Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord, la direzione Mobilità della Regione e le direzioni regionali di Trenitalia e Rfi, di una riduzione delle corse della linea FL5 durante l’estate.

“Questo è solo l’ennesimo provvedimento che penalizzerebbe i cittadini e le cittadine del nostro Comune che utilizzano le stazioni di Maccarese e Palidoro per recarsi e tornare da lavoro – prosegue il sindaco – ma che si rivelerebbe un grave danno anche per chi sceglie di passare una giornata sulle nostre spiagge arrivando in treno”.

“Non solo il gestore del trasporto ferroviario rimane sordo alle nostre richieste di riportare il treno nella località di Fiumicino – prosegue Montino -, ma continua con une gestione incomprensibile della linea Roma – Fiumicino, aumenta il costo del biglietto, costringe chi vive a Parco Leonardo a pagare ben otto euro per una sola fermata che porta all’aeroporto Leonardo Da Vinci solo per fare qualche esempio”.

“A Trenitalia e Rfi deve essere chiaro che questo è un comune con 80 mila abitanti, non un paesello di poche centinaia di persone – insiste il primo cittadino – e come tale va trattato, con un servizio degno di questo nome. Questi continui disservizi non sono più tollerabili. Ora si paventa pure una riduzione delle corse estive su una linea che tocca diversi comuni della costa tirrenica. Uno scandalo. Rivolgo un appello alla Regione perché faccia i passi necessari per evitarlo“.

“Invito caldamente Rfi e Trenitalia a desistere da questo proposito – conclude -, altrimenti saremo costretti ad organizzare un blocco ferroviario di protesta”.

Magionesi: “Inimmaginabili conseguenze”

“Se si concretizzasse questa ipotesi sarebbe un danno incalcolabile per i cittadini del nord del Comune, ma anche per le attività balneari in questa porzione del territorio”. Lo dichiara la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale Paola Magionesi, in riferimento all’ipotesi di riduzione delle corse estive sulla linea FL5, quella che passa dalle stazioni di Palidoro e Fregene/Maccarese.

“Ridurre le corse non agevolerebbe infatti – aggiunge – tutti i lavoratori pendolari che vanno a lavorare a Roma, ma indurrebbe anche meno turisti a recarsi sulle nostre spiagge con il treno, con inimmaginabili conseguenze sul tessuto economico locale. Non possiamo che esprimere la nostra contrarietà a una tale decisione, appoggiando la posizione espressa dal sindaco Montino”.

Felici: “Al fianco del Sindaco e dei pendolari”

“Non posso che appoggiare la posizione espressa dal sindaco Montino a proposito della paventata ipotesi di riduzione dei treni sulla linea FL5 e rimanere a fianco del Comitato Pendolari Maccarese-Palidoro di cui condivido la preoccupazione”. Lo dichiara la delegata del sindaco alla Mobilità sostenibile e trasporti, Sandra Felici.

“Già le nostre stazioni sono penalizzate dai sostanziosi tagli fatti alle corse del sabato e della domenica – aggiunge Felici -. Ora anche questo. Da anni ci battiamo perché queste due stazioni siano prese in considerazione, dato il bacino di utenti in continuo aumento. Ricordo, per altro, che Palidoro ha anche la particolarità di essere vicina ad un importante centro sanitario come l’ospedale Bambino Gesù. Per queste ragioni sostengo la richiesta del Comitato Pendolari Maccarese-Palidoro di evitare ogni ulteriore taglio al numero delle corse che, per altro, diminuirebbe il numero di treni proprio negli orari di rientro dal lavoro“.

Petrillo: “Chiediamo un sistema integrato dei trasporti”

“La nostra città soffre già della mancanza di un sistema integrato dei trasporti: la riduzione delle corse della linea FL5 sarebbe un disastro”. Lo dichiara il capogruppo della Lista Civica Zingaretti in consiglio comunale Angelo Petrillo.

“Pensare di diminuire i treni nella stagione estiva è un vero e proprio paradosso – prosegue Petrillo -. Ci auguriamo che sia una boutade. Questa è, invece, l’occasione per rilanciare il tema dell’integrazione di Fiumicino nel sistema Metrebus, più volte chiesta e anche votata in Consiglio Comunale. Una richiesta a cui non è ancora arrivata una risposta definitiva”.

“Vogliamo riaprire con forza – conclude il consigliere – la discussione sull’ottimizzazione del trasporto ferroviario. Altro che ridurre le corse: chiediamo, anzi, a Trenitalia di considerare seriamente la possibilità di riportare il treno nella località di Fiumicino“.

(Il Faro online)