Isola Sacra, il 23 maggio assemblea pubblica sul vincolo idrogeologico

Fiumicino – Si svolgerà giovedì 23 maggio alle ore 17.30 presso lo Sporting Center in via Aldo Quarantotti un’assemblea pubblica sul vincolo idrogeologico di Isola Sacra e sulla strada per la risoluzione del problema.

Saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, l’Assessore all’Urbanistica Ezio Di Genesio Pagliuca, la Presidente del Consiglio Alessandra Vona, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale Erasmo D’Angelis, la Direttrice della Direzione Lavori Pubblici Risorse idriche e Difesa del suolo della Regione Lazio Wanda D’Ercole e il Dirigente dell’Area Strategie del territorio del Comune di Fiumicino Massimo Guidi.

“Quello di giovedì prossimo è un appuntamento molto importante – spiega il sindaco Montino – a cui invito a partecipare tutti i residenti di Isola sacra. Affronteremo il tema del vincolo idrogeologico in questo quadrante del territorio e le azioni che porteranno alla definitiva risoluzione di quello che è stato un annoso problema. Per questo mi auguro di vedere all’assemblea di giovedì la più ampia partecipazione possibile”.

