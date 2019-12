Il Faro on line – Nascere con la voglia di correre. Con quella fame che prende al cuore, al rombare di un motore in pista. Non si può fermare l’istinto. Soprattutto quello di un pilota. E negli anni ’60, quando Niki giovanissimo cominciò la sua avventura in Formula Uno, diede la spinta. Verso la conoscenza. Che cosa c’è nel cuore di un pilota ? Perché corre ? Lo ha dimostrato il Lauda leggenda, quello che nella giornata di oggi tutti ricordano e a cui tutti rendono omaggio.

Si è spento nella scorsa notte. Con il sorriso. Come indica il comunicato stampa diffuso dalla sua famiglia. In Austria e ricoverato in clinica privata Lauda ha lasciato un grande vuoto, ma anche tante eredità. Un gioiello per il circo di una Formula Uno che grazie a lui è cresciuta. E che grazie a lui ha sviluppato spettacolo. Dando al mondo piloti eccellenti. Leggendari come lui. Era accanto a loro, sempre. Anche vicino a Senna. Ai più grandi. Dalla Ferrari, alla McLaren, alla Williams, alla Mercedes, alla Benetton di qualche anno fa. Tutte le scuderie devono qualcosa al grande Niki che non riusciva a frenare la sua fame di velocità. Andò contro il volere del padre per seguire la sua passione e insegnò. A crescere. In tecnologie e perfezione. Non solo alle monoposto che ha guidato, ma anche alle aziende motoristiche in cui ha lasciato il segno.

E allora ecco i numeri. Quei numeri che descrivono, che parlano, che non nascondono. Come non si nascondeva lui. Umile e determinato. Sempre. Di fronte a tutti. 171 Gran Premi disputati in carriera. 25 volte vincitore di trofei e allori. Ha stappato champagne sul podio e ha guardato il cielo. Ringraziandolo del dono di quel sogno, che non lo faceva dormire. Ha firmato 24 pole position e per le stesse volte è partito per primo dallo start, tornando spesso da solo, con alle spalle tutti gli altri. Tre volte campione del mondo. Due volte con la Ferrari nel 1975 e nel 1977 e una volta con la McLaren, quando tornò dallo spaventoso incidente.

In Germania, nel circuito di Nurburgring, mentre si mieteva l’infinita sfida con James Hunt, Niki ha rischiato la vita. E quei polmoni sono sopravvissuti al fuoco esploso in macchina, come lo aveva fatto lui, di fronte agli occhi e ai cuori terrorizzati di tutti. La monoposto del Cavallino in fiamme in curva nel 1976 e un italiano a salvargli la vita. Sin dai primi momenti. A cui anni dopo Lauda ha fatto conoscere i suoi figli: “Voi ci siete grazie a quest’uomo”. Gentile il pluricampione mondiale di Formula Uno. Indimenticabile. Una Leggenda. Con la L maiuscola. Un amico caro per Luca Cordero di Montezemolo, come ha dichiarato a Skytg24. Un campione immenso e un grande imprenditore. Aveva fondato una compagnia aerea e non aveva mai lasciato la Formula Uno: “Oggi è un giorno triste per la F1 – ha twittato la Ferrari – la grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia della morte dell’amico Niki Lauda, tre volte campione del mondo, due con la Scuderia (1975-1977). Resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi. #CiaoNiki”. Anche Flavio Briatore ha commentato la scomparsa della Leggenda. Come riporta sportfair.it, l’imprenditore italiano ha dichiarato : “Un giorno tristissimo per la formula uno che perde un grande personaggio e per me che perdo un grande amico. Ciao Niki“.

Resta quel rombare di un motore in pista. Di una monoposto che per sempre continuerà a correre. Questo il suo segno nel mondo. Un predestinato che non poteva che fare il pilota. Intelligente, calcolatore. Ma con il cuore che batteva forte, fortissimo. In pista. E quella volta che ebbe paura in Giappone. Tornato da quel gravoso incidente rinunciò a terminare il Gran Premio di Suzuka. Non si vergognò a dirlo, alla stampa mondiale. Scelse la vita e la famiglia. Come tanto ha mostrato il film Rush, diretto da Ron Howard. Ma se la riprese quella rivincita. Fu campione ancora una volta con la McLaren nel 1984.

E quando qualcuno vorrà ricordarlo ancora e sentirlo ancora.. basterà porre l’orecchio a bordo pista. Non si farà attendere Niki, con la sua monoposto esaltante. Ancora. E per dire al mondo quanto è potente il cuore umano di un campione. Che non smette mai di seguire il proprio istinto. Per divulgare coraggio ed emozione.

Di seguito il comunicato divulgato dalla famiglia Lauda :

“Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia lunedì scorso“. E’ con queste parole, affidata a un comunicato pubblicato da ‘The Sun’ che la famiglia di Niki Lauda ha annunciato la morte del grande campione di Formula Uno. “I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno – scrive la famiglia – indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l’azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico, e ci mancherà“. (Mcc/AdnKronos)