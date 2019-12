Parco Leonardo, chiusura ponte via delle Arti, Baccini: “L’amministrazione intervenga al più presto”

Fiumicino – “Da diversi mesi il ponte di via delle Arti a Parco Leonardo è chiuso per ristrutturazioni, i lavori sono bloccati e nessuno è a conoscenza di quando termineranno”. Cosi, in una nota, si esprime il consigliere comunale Mario Baccini, sulla situazione del ponte che rimane interdetto da diversi mesi e del quale gli abitanti del quartiere continuano a chiederne la riapertura per agevolare la viabilità e che, al momento, costringe gli stessi ad allungare il loro percorso negli spostamenti quotidiani.

“Questo tratto di strada è importante non solo per l’area locale, ma per tutto il territorio di Fiumicino perché è un’arteria importante per smaltire il traffico e agevolare la viabilità. È doveroso accertare la responsabilità di questi ritardi ed è giusto che l’amministrazione intervenga al più presto.

A questo proposito mi attiverò insieme agli altri consiglieri di opposizione per proporre un’ interrogazione urgente in Consiglio – conclude – per avere risposte e per chiederne la messa in sicurezza” .

(Il Faro online)