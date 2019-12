Skate Park a Montalto Marina, il progetto è omologabile per le competizioni ufficiali

Montalto di Castro – E’ terminata in questi giorni la variante del progetto per la realizzazione dello Skate Park a Montalto Marina. L’amministrazione comunale e il progettista, arch. Vincenzo Spaziani, hanno preso atto della pubblicazione del nuovo “Regolamento per l’omologazione degli impianti per lo skateboard”, adottato dal Consiglio Federale (Fisr), avvenuto successivamente alla redazione e consegna degli elaborati esecutivi, per cui è stato necessario attendere la modifica del progetto al fine di rendere l’opera omologabile per le competizioni ufficiali.

“Il progetto, inserito a suo tempo nel piano triennale delle opere pubbliche e quindi con una certezza di realizzazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Corona – sarà finalmente realizzato. Tale variante è stata necessaria per procedere ad una revisione del layout precedente, al fine di adeguare il tutto alle disposizioni del nuovo regolamento federale”.

“Nel dettaglio – continua l’assessore Corona – si tratta di oltre 1.500 mq di superficie dedicata agli appassionati delle skateboarding e non solo. Lo spazio, totalmente immerso nel verde a due passi dalla spiaggia, è stato concepito per essere un luogo di aggregazione, un nuovo tipo di piazza attrezzata dove la pratica sportiva si fonde con la possibilità di accogliere persone di tutte le età, anche semplicemente per passare momenti di relax. Un luogo anche fulcro per un nuovo tipo di turismo – conclude l’assessore – che potrebbe essere stimolato dalla possibilità di organizzare eventi e manifestazioni anche di alto livello”.

(Il Faro online)