Stazione di Maccarese, Meloni e Chierchia: “Chiesti ad Acea e Fs interventi sul sottopasso”

Fiumicino – Si è tenuta oggi una seduta congiunta itinerante delle commissioni Ambiente e Lavori Pubblici. “Abbiamo fatto un sopralluogo al sottopasso della stazione di Maccarese – dichiara la presidente della Commissione Lavori Pubblici Paola Meloni – per verificare la situazione dell’annoso problema delle fogne che passano da qui e che compete ad Acea“.

Il sottopasso è frequentatissimo, specialmente dai ragazzi che frequentano le limitrofe scuole. Alcuni di loro lo hanno anche abbellito con dei quadretti e una piccola libreria. Alla fine dell’ispezione, le due commissioni hanno prodotto un documento congiunto in cui chiedono l’intervento di Acea e Ferrovie dello Stato per risolvere il problema.

“Alla presenza del funzionario dei lavori pubblici Giovanni Pazzaglia e dei membri di maggioranza ed opposizione delle due commissioni – aggiunge Massimo Chierchia, presidente della Commissione Ambiente – sono state rilevate l’occlusione delle griglie dovuta al non funzionamento delle pompe di sentina, il parziale dissesto della pavimentazione che ne è conseguito e la scarsa illuminazione e cura del passaggio”.

“Chiederemo inoltre di ripristinare la videosorveglianza segnalata e non più attiva – concludono Meloni e Chierchia – in un punto più interno al sottopassaggio a garanzia della sicurezza dei fruitori e come prevenzione degli atti vandalici“.

(Il Faro online)