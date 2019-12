Un Commissariato di Polizia a Nuova Latina e Nascosa, al via la petizione popolare

Latina – Elvio Vulcano, coordinatore nazionale per le comunicazioni del sindacato di Polizia LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato), e Antonio Bottoni, responsabile provinciale dell’associazione Codici di Latina, rilanciano la raccolta di firme, già in atto da tempo, per l’istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza nei quartieri Nuova Latina (Q4) e Nascosa (Q5).

“Da tempo – afferma Vulcano – stiamo sostenendo l’iniziativa popolare di istituire un Commissariato di Polizia nel territorio di Latina. Riuscire ad ottenere un Commissariato di Polizia nei quartieri di Nuova Latina e Nascosa, meglio conosciuti come Quartieri q4 e q5, migliorerebbe la sicurezza non solo nei due popolosi quartieri dove risiedono oltre 35.000 cittadini, ma in tutto il territorio di Latina, liberando delle forze di polizia, oggi costrette a vigilare su un territorio sempre più popolato. Riteniamo che l’aumento demografico di questa splendida città merita una Questura di livello superiore”.

“La nostra idea – prosegue Vulcano – è che, con la creazione di un Commissariato di Polizia e non di un semplice posto di polizia, che può essere chiuso da un momento all’altro, si possa concretizzare una migliore vigilanza del territorio costiero che va da Nettuno a Sabaudia, mentre il personale della Questura, sollevato da questa incombenza, potrebbe garantire un miglior controllo di un territorio meno vasto”.

“A sostegno dell’iniziativa – aggiunge Vulcano – possiamo annoverare anche il sostegno importante dell’Associazione Antimafia intitolata al giudice Antonino Caponnetto, rappresentata da Elvio Di Cesare, che già da tempo ha presentato un progetto in questo senso al Ministero dell’Interno”.

Secondo Bottoni, che da anni denuncia le manchevolezze territoriali, “le criticità che presentano i due quartieri sono tali da dover allarmare qualunque persona di buon senso. Oltre ai furti in appartamento ed ai frequenti scippi, gli esercizi commerciali sono particolarmente presi di mira, tanto che i loro titolari da anni non riescono a trovare pace e la tranquillità viene considerata una partita ormai persa”.

Tra l’altro Bottoni, alcuni anni fa, fu anche propugnatore di una analoga raccolta di sottoscrizioni che, tuttavia, non trovò adeguata attenzione da parte di coloro a cui, all’epoca, esse vennero consegnate.

Vulcano e Bottoni, promotori della raccolta di firme, anticipano che ora le stesse saranno affidate al Consigliere Regionale della Lega Angelo Tripodi, il quale ha dato la propria entusiastica adesione all’iniziativa, con l’impegno di consegnare le firme al Ministro dell’Interno, al quale rappresenterà la precaria situazione della sicurezza di tutti i cittadini che abitano in quella importante parte del comune di Latina e dei benefici che potranno trarne tutte le Forze dell’Ordine, in termini di più capillare controllo dell’intero territorio.

