“Anzio in fiore”, al via la terza edizione della tradizionale festa di primavera

Anzio – Da venerdì 24 maggio al via la terza edizione di “Anzio in fiore”, l’appuntamento con la festa di primavera, del centro cittadino, organizzata dall’associazione EventArt, in collaborazione con i commercianti e con il patrocinio del comune di Anzio.

L’evento si svolgerà da venerdì 24 maggio, con apertura stand florovivaistici alle ore 14.00, a domenica 26 maggio. Durante l’iniziativa è previsto un corso su come curare i bonsai, oltre alla degustazione sulle pietanze locali rivisitate in tema floreale.

(Il Faro online)