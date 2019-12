Civitavecchia, Cozzolino: “Al via i lavori per la sistemazione della fogna della Braccianese Claudia”

Civitavecchia – “Ho il piacere di informare la cittadinanza, ed in particolare gli abitanti delle zone di Santa Lucia, via Tirso e Braccianese Claudia che sono partiti i lavori di sistemazione della linea fognaria che serve quella parte della città”.

E’ quanto dichiara Antonio Cozzolino, Sindaco di Civitavecchia, che in una nota aggiunge: “Le opere sono finanziate da un fondo regionale: l’intervento consiste nel ripristino delle stazioni di sollevamento che si erano rovinate per infiltrazioni dovute all’errato deflusso del troppo pieno in caso principalmente di pioggia”.

“I residenti della zona (circa 2000) e che oggi hanno un impianto fognario a dispersione o con fossa settica, una volta ultimati i lavori potranno fare domanda di allaccio alla fogna pubblica“, prosegue il primo cittadino.

Che conclude: “Si tratta di un altro problema di una vasta zona della città che era irrisolto da decenni e che finalmente, grazie a questa amministrazione, vedrà attuarsi la soluzione. Ringrazio l’assessore Ceccarelli ed i delegati Visciola e Giachini per questo risultato”.

(Il Faro online)