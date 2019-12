Fiumicino, M5S: “Protocollata la mozione per il Question Time del cittadino”

Fiumicino – “Finalmente, è stata protocollata questa mattina la proposta del MoVimento 5 Stelle per avere nel nostro Comune un ulteriore strumento in grado di rendere più partecipativa l’azione dei privati cittadini alla vita comunale” – lo comunicano in una nota i consiglieri pentastellati Walter Costanza ed Ezio Pietrosanti.

“Stiamo parlando della “Question Time del cittadino”. Strumento ormai ben noto a molti comuni italiani che se ne sono già dotati da un po’ di tempo ottenendo risultati incoraggianti anche dal punto di vista dell’efficienza dell’azione amministrativa.

I cittadini grazie alla suddetta “Question Time”, resa ancora più semplice dalle nuove tecnologie, potranno mettere in atto e veder così soddisfatta la crescente domanda di partecipazione alla vita pubblica da parte di quest’ultimi.

I cittadini potranno esporre le proprie domande (cd. Interrogazioni) relative a questioni di pubblica utilità e la Giunta Comunale potrà finalmente dare una risposta diretta grazie a tale forma di partecipazione attiva.

Tutte le modalità di svolgimento della “Question Time”, in forma singola o associata, sono disciplinate dal relativo regolamento composto da 11 articoli a cui la cittadinanza può agevolmente accedere.

Siamo fiduciosi che l’amministrazione accolga in modo positivo la nostra proposta discutendone al più presto in commissione statuto e regolamenti per far entrare i cittadini nelle istituzioni” – concludono i consiglieri.