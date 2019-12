Formia, cittadinanza onoraria al professor Gerard Lutte

Formia – Venerdì 24 maggio il Comune di Formia conferirà la cittadinanza onoraria al professor Gerard Lutte, Docente Emerito di Psicologia dell’età evolutiva dell’ Università la Sapienza di Roma. Da sempre al servizio degli emarginati, dei più deboli, dei fragili, ha trasformato lo studio della psicologia, da studio teorico e di ricerca, svincolato dal contesto socio culturale della persona, a studio totalmente calato nell’ambiente storico, culturale sociale ed economico, vivendo in prima persona quei contesti e restituendo ad ogni storia adolescenziale e giovanile la sua unicità e la sua umanità. La sua esperienza inizia a Roma nelle baracche di Prato Rotondo, poi nel quartiere popolare della Magliana, tra la gioventù operaia cristiana, del Belgio, suo Paese natale e dell’Italia.

Molto forte il suo rapporto con le comunità di base cristiane di Formia e di Gorizia, ed è proprio Formia, piccola città di provincia, che ha ricevuto un rilevante apporto da questo scienziato sociale. Ha vissuto per molti anni tra i giovani della comunità formiana, vivendo un periodo di intenso studio della realtà locale da cui ha tratto una descrizione dello spaccato sociale dai contorni forti ed a tratti anche drammatici.

Significativi gli studi che riportano le sue ricerche a Formia, tra questi menzioniamo: ”I giovani e le Istituzioni. I giovani sono diversi. Storie di lavoro, politica e religione in una città di provincia”. Frutto di una ricerca di equipe cui hanno partecipato numerosi docenti e ricercatori dell’Università la Sapienza di Roma, intellettuali del Belgio e dell’Olanda. La figura di Gerard Lutte non è solo quella di un eminente accademico, ma di un grande innovatore che lo vede ancora oggi vivere per lunghi periodi dell’anno in Guatemala dove ha fondato il Majoca, il movimento dei giovani di strada, collegato anche in Italia con una rete di amicizia, Amistrada, che sostiene da sempre le sue iniziative.

Il dinamismo, la passione di un giovane cuore novantenne, continuano ad infondere, nelle diverse realtà in cui opera, la speranza in una società includente a misura dei sogni dei giovani. Appuntamento quindi il 24 maggio alle 10.30 presso la Sala Ribaud della Casa Comunale di Formia, per la consegna ufficiale della cittadinanza onoraria al professor Lutte e nel pomeriggio, a partire dalle 17, i tanti che hanno avuto il piacere di collaborare con lui e apprendere dalla sua persona gli renderanno omaggio attraverso una serie di concerti e interventi a lui dedicati.

(Il Faro on line)