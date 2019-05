Ostia, elicottero dei carabinieri atterra al Pontile: paura e curiosità

Ostia – Quando sotto gli occhi di decine di passanti e automobilisti incuriositi l’elicottero dei Carabinieri forestali è atterrato sul Pontile, è scattato il passaparola. Che è successo? Chi cercano? La solita operazione contro la mafia?

Niente di tutto questo. L’elicottero dei forestali atterrato intorno alle 15,30 sul Pontile, stando a quanto comunicato dal comando locale, è stato richiesto e ottenuto dalla Compagnia Carabinieri Ostia per ottimizzare l’operazione di controllo del territorio. Insomma, un rassicurante e più agevole sguardo dall’alto per il pattuglione che riguarda il lungomare e non solo.

Ovviamente quando le pale del velivolo hanno cessato di roteare, per i più piccoli è scattato il desiderio di avvicinarsi e guardare il grosso calabrone di lamiera. Una gioia infinita per i bambini e una presenza rassicurante per i più grandi.