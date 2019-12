Roma, a fuoco un appartamento in via Niso: salvata una persona con l’autoscala

Roma – Alle ore 19.00 circa di oggi, mercoledì 22 maggio 2019, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma sono intervenute in Via Niso n°20, a ridosso di via Appia Nuova, per un incendio in un appartamento, posto al terzo piano.

Sul posto due Squadre dei Vigili del Fuoco, un’Autoscala, un’Auttobotte, il Carro Teli, il Carro Autoprotettori, il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di servizio. I pompieri, prontamente intervenuti, hanno iniziato l’opera di spegnimento. L’edificio è stato sgomberato.

Durante l’operazione di spegnimento dell’appartamento è stata portata in salvo una persona con l’ausilio dell’Autoscala, e affidata alle cure mediche del personale del 118, al momento non risultano persone ferite o intossicate. L’intervento è ancora in corso.

