Roma Calcio a 8 insieme alla Lega Calcio addolorate per Maicol Lentini

Il Faro on line – “Siamo profondamente addolorati per la morte di Maicol Lentini, giovane campioncino dell’Inter e promessa del settore giovanile scomparso a soli a 15 anni per un malore, dopo una lunga malattia. Si tratta di una tragedia umana che lascia un vuoto incolmabile. A nome dell’As Roma Calcio a 8, dell’As Roma Calcio a 5 e della Lega italiana Calcio a 8 ci stringiamo intorno alla famiglia e agli amici di Maicol Lentini in questo momento di immenso dolore”.

Così, in una nota, il presidente dell’As Roma Calcio a 8, Michel Emi Maritato, il direttore sportivo dell’As Roma Calcio a 5, Gianluca Di Vittorio, e il presidente della Lega Calcio a 8, Fabrizio Loffreda.