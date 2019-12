San Felice Circeo e l’addio alle auto, si velocizza l’iter per la Ztl del centro storico

San Felice Circeo – Almeno sulla carta – viste le condizioni meteo altalenanti – l’estate sta arrivando. Per questo motivo, il Comune di San Felice Circeo sta cercando di velocizzare l’iter che porterà alla realizzazione della Ztl nel centro storico, in modo da poter dire addio alle auto nel cuore nel Borgo.

Nei giorni scorsi, infatti, il settore competente ha dato il via libera al sub-appalto per realizzare il varco d’accesso, che servirà a regolamentare l’entrata delle auto.

La ztl funzionerà così: in piazza Carducci verranno installati i sistemi di videosorveglianza, in modo da poter controllare gli eventuali trasgressori. Per quanto riguarda, invece, gli accessi e le uscite, da marzo a novembre – come riportato dagli atti amministrativi – dalle 8 alle 10 e dalle 14 alle 16, potranno accedere i veicoli dei residenti del centro storico, dei commercianti del centro storico e di proprietari e/o possessori di immobili nel centro centro storico. Il tutto purché siano muniti di apposito contrassegno e solo per le operazioni di carico/ scarico.

Da dicembre a febbraio, invece, l’accesso e la sosta saranno garantiti a tutti i veicoli sulla Piazza Dante e su Piazza Aleardo Aleardi.

(Il Faro on line)