“Spiagge e fondali puliti”, a Formia in arrivo una 3 giorni in difesa della natura

Formia – “Spiagge e Fondali Puliti”. Il Comune di Formia in collaborazione con il Circolo Verde Azzurro Sud Pontino di Legambiente presenta l’edizione 2019 di “Spiagge e Fondali Puliti”, una campagna di Legambiente Onlus che fa parte del progetto Clean Up The Med e che si svolge in contemporanea in molti dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio si svolgerà una tre giorni all’insegna della difesa della natura e a favore dell’ecologia. L’evento che rientra all’interno del progetto “Formia Plastic Free Beach” vedrà impegnati non solo il Circolo Verde Azzurro Sud Pontino, ma anche la Formia Rifiuti Zero, il Parco regionale Riviera d’Ulisse, la Guardia Costiera Ufficio Locale Marittimo di Formia e inoltre la Sammontana farà degustare ai volontari e ai curiosi i gelati novità dell’estate 2019, fino ad esaurimento disponibilità per le manifestazioni.

Si partirà venerdì mattina con l’appuntamento “Friday For Future – Global Strike” fissato alle 9.30 al Parco di Gianola della Riviera di Ulisse, dove si terrà una Eco-attività con gli studenti degli Istituti Comprensivi “Vitruvio Pollione” e “Pasquale Mattej”, che effettueranno la visita all’area archeologica e naturalistica della Villa di Mamurra, presso il Parco, accompagnati dai guardiaparco e saranno impegnati nella pulizia della spiaggetta detta del “Porticciolo Romano”. Sabato 25 alle 9.30 l’evento si sposterà presso il litorale di S.Janni – Gianola, e nello specifico presso l’arenile dello “Spiaggione”.

I ragazzi dell’Istituto Tecnico “Bruno Tallini” a indirizzo Biotecnologie Ambientali effettueranno un esercitazione pratica con il campionamento delle acque marine, inoltre gli studenti della scuola media “Vitruvio Pollione” e tutti i cittadini che vorranno intervenire parteciperanno alla pulizia dell’arenile. Domenica 26, sempre alle ore 9.30 al Molo Vespucci, sarà la volta della pulizia dei fondali marini. Per la prima volta, grazie alla partecipazione dell'”ASD “Vivere il Mare”, un nutrito gruppo di subacquei si immergerà nello specchio d’acqua antistante il piazzale Vespucci per riportare sulla terraferma detriti e rifiuti depositati nel tempo.

Alle 11:00 a conclusione dell’evento si svolgerà la conferenza stampa di lancio del marchio di qualità “Formia Plastic Free”. Il sindaco Paola Villa presenterà le iniziative del progetto “Plastic Free Beach 2019”, attività che si svolgeranno in collaborazione anche con il CNA Balneatori.

