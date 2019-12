Ubriaco sfonda con l’auto la vetrata del Mc Donald’s, tragedia sfiorata a Ladispoli

Ladispoli – Momenti di paura al Mc Donald’s sulla Settevene Palo a Ladispoli. Un uomo, in stato di ebbrezza, ha sfondato con la sua auto la vetrata del fast food rischiando di travolgere diversi ragazzi che si trovavano in quel momento all’interno del locale. La vettura si è andata a schiantare contro l’ingresso laterale del locale, dove insiste, peraltro, l’area giochi per bambini.

L’uomo alla guida dell’auto “impazzita”, una Fiat Panda, è stato subito soccorso dal personale del Mc e successivamente dal personale del 118. Sul posto anche i carabinieri che hanno denunciato il giovane per guida in stato di ebbrezza ritirandogli la patente.

(Il Faro online)