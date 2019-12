Vincoli a Fiumicino, Poggio: “No a speculazioni sul rischio R4 in vista delle elezioni”

Fiumicino – “Alle casualità non credo mai. Ma sono sicura sia proprio una casualità che si parli di soluzione del vincolo idrogeologico ogni volta ci sia una tornata elettorale. Successe così nel 2013 quando il sindaco Montino vinse le elezioni assicurando il superamento del cosiddetto rischio ‘R4’“.

E’ quanto dichiara in una nota Federica Poggio, vicepresidente del consiglio comunale di Fiumicino e consigliere Lega-Salvini Premier, che aggiunge: “È successo così nel 2018 quando il sindaco si è assicurato la propria rielezione dicendo di essere vicino alla soluzione dell’R4. E guarda caso succede ancora una volta così oggi a pochi giorni dalle elezioni europee, utilizzando questo tema evidentemente come rampa di lancio in una guerra fratricida a colpi di preferenze all’interno di un Pd sempre più diviso”.

“Sono conscia che su questioni come questa la speculazione politica sia da evitare come la peste. Bisogna essere tutti uniti e remare dalla stessa direzione, chiunque metta il cappello sulla soluzione perché il bene comune è superiore a tutto”, prosegue la vicepresidente.

Che conclude: “Assolutamente d’accordo. Però sia chiaro: sindaco e vicesindaco si stanno prendendo una responsabilità non di poco conto. È la terza volta che ci dicono che la soluzione è a un passo. Non vorrei che si arrivasse alla quarta elezione con i soliti annunci”.

(Il Faro online)