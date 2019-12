A Maccarese la presentazione del progetto “Perfetto Migliorabile”

Fiumicino – È stato presentato oggi presso la Casa della Partecipazione di Maccarese il progetto “Perfetto Migliorabile”, con cui la cooperativa sociale BeFree, che gestisce il centro antiviolenza I-Dea del Comune di Fiumicino, ha vinto il Bando della Regione Lazio POR FSE 2014-2020 per la “Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà”.

“Grazie all’aggiudicazione di questo bando, il progetto della BeFree, in collaborazione con il mio assessorato – spiega l’assessore ai Servizi sociali Anna Maria Anselmi – si attuerà anche nel nostro territorio. In particolare, per proseguire le azioni di contrasto alla violenza di genere già messe in campo negli ultimi anni dalla cooperativa e da questa Amministrazione, 14 donne vittime di violenza saranno prese in carico dalla rete territoriale antiviolenza, per aiutarle a superare le difficoltà da loro vissute. Seguiranno, tra l’altro, corsi di cucina, giornalismo, ceramica e fotografia”.

(Il Faro online)