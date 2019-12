Alessandro Borghese avvistato nel sud pontino, scoppia la caccia ai “4 Ristoranti”

Sabaudia, Terracina, Gaeta e Sperlonga – Simpatia, professionalità e riccioli ribelli. Il rinomato chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese ha conquistato così il suo pubblico.

Un pubblico ampio e variegato, che lo accoglie con euforia ovunque vada. È il caso degli spettatori pontini che, in questi giorni, hanno avvistato il famigerato van della trasmissione “4 Ristoranti” in giro per la provincia: martedì era a Gaeta, mentre, l’altro ieri è stato visto aggirarsi a Terracina, Sabaudia e Sperlonga – come testimoniano alcune dirette su instagram.-

Borghese sarà forse giunto in terra pontina per girare una delle sue puntate? Per ora, non si sa con certezza, ma, di sicuro, su quel pulmino c’era anche lui, l’uomo che con i suoi blitz nelle cucine e con i suoi punti è capace di ribaltare ogni classifica e pronostico.

Si suppone che la troupe stesse valutando – se non già girando – alcune location della provincia per il format televisivo, con tema portante, molto probabilmente, il mare. Magari, chiedendo ai ristoratori – che sono sempre 4 – di sfidarsi a colpi di fritture o altre eccellenze locali.

Ma, se, per ora, non è dato sapere se e quando la puntata andrà in onda, sui social è già partita la “caccia”: in molti sono curiosi di sapere quali potrebbero essere i migliori 4 ristoranti della zona, lanciando delle scommesse, sperando, così, di indovinare quale locale ha conquistato l’attenzione – e forse il palato – dello chef Borghese.

Come funziona il programma

Per chi non avesse ancora mai visto una puntata di “4 Ristoranti”, il format si basa su poche e semplici regole: Borghese, in base al tema scelto per quell’episodio e alla location, individua i 4 migliori ristoranti della zona. Poi, insieme agli stessi ristoratori, a turno, si prepara per un “tour culinario” all’interno delle loro attività.

Dopo ogni pranzo o cena in uno dei ristoranti, Borghese e gli altri ristoranti sono chiamati a esprimere un voto da 1 a 10 su menù, servizio, location e conto. Un’aura di mistero, però, avvolge il tutto: la classifica dello chef, che grazie anche al bonus dei 5 punti, può ribaltare tutto, sarà l’ultima ad essere svelata, a fine puntata, quando, i concorrenti, seduti sul van dai vetri oscurati, si accingeranno a raggiungere il locale del vincitore e a portare, così, a casa, i 5mila euro messi in palio.

