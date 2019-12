Bus elettrico in fiamme a Roma, Regimenti: “La Raggi verifichi lo stato degli altri mezzi”

Roma – “La situazione dei trasporti pubblici a Roma, già caotica per il traffico intenso, è sempre più critica e oggi, con l’ennesimo bus dell’Atac, questa volta elettrico, andato a fuoco in pieno centro, dalle parti di Trinità dei Monti (leggi qui), si aggiunge un ulteriore tassello di degrado sociale”.

Così Luisa Regimenti, candidata alle europee con la Lega nella circoscrizione Italia Centrale, commenta l’episodio del bus elettrico andato a fuoco in via Sistina, nel centro di Roma, aggiungendo: “Per fortuna tutto si è risolto senza danni particolari e i passeggeri se la sono cavata con uno spavento. Al sindaco Raggi chiediamo di verificare immediatamente lo stato degli altri automezzi entrati in servizio con le nuove batterie per evitare possibili tragedie in futuro”.

(Il Faro online)