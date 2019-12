Cerveteri, trasporto e mensa scolastica: al via le preiscrizioni

Cerveteri – L’Amministrazione comunale di Cerveteri rende noto che a partire da martedì 28 maggio sono ufficialmente aperte le preiscrizioni ai servizi di trasporto e refezione scolastica sul portale online (clicca qui). Per quanto riguarda il trasporto scolastico, termine ultimo per le nuove iscrizioni e rinnovi entro sabato 20 luglio.

Nei prossimi giorni tutti coloro che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nel corrente anno riceveranno una mail informativa di predisposizione nella propria area riservata della domanda di preiscrizione precompilata sulla base dei dati dichiarati nell’iscrizione dello scorso anno scolastico. La stessa potrà essere modificata/integrata e poi confermata. Sarà sufficiente ignorarla nel caso in cui non si voglia più usufruire del servizio.

I nuovi iscritti dovranno, invece, procedere ad effettuare la registrazione sul portale munendosi di un indirizzo mail valido, di una copia di un documento di identità ed accedendo con le credenziali che verranno inviate via mail.

Tutte le preiscrizioni saranno soggette alla verifica dei requisiti prima di essere accettate e confermate ad iscrizione. Le domande pervenute dopo il 20 Luglio saranno valutate ed eventualmente inserite previa verifica della disponibilità solo dopo il 1° Ottobre.

Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, l’Ente provvederà in automatico al rinnovo d’ufficio per tutti gli alunni già iscritti alle classi a tempo pieno della scuola primaria sulla base della iscrizione effettuata negli anni precedenti. Gli utenti riceveranno direttamente la comunicazione ed il nuovo codice alunno relativo all’anno scolastico 2019/2020.

Dovranno, invece, effettuare ex novo la preiscrizione i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria.

Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi a domanda individuale occorre essere in regola con i pagamenti delle annualità precedenti. Gli utenti che necessitano di assistenza informatica potranno recarsi muniti di una copia di un documento di identità in corso di validità dal giorno 28 Maggio presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito al 2° piano del Palazzo del Granarone, esclusivamente il martedì ed il giovedì dalle ore dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 17.30. Per ogni informazione chiamare il numero 0689630206.

