Fiumicino, Coronas: “Fondi per l’erosione mai arrivati, ennesima brutta figura della sinistra”

Fiumicino – “La notizia dell’assenza di fondi per Fiumicino sul tema dell’erosione (leggi qui la notizia)rappresenta una vera e propria mazzata all’economia del territorio”. Lo afferma Alessio Coronas, consigliere comunale di Forza Italia a Fiumicino.

“Ho nella mente – spiega Coronas – la manifestazione sulla spiaggia dello scorso febbraio fatta dalla maggioranza per chiedere alla Regione di stanziare soldi per l’erosione a Fregene.

Risulta paradossale che a distanza di poche settimane si siano dimenticati di chiederli, quei soldi, a fronte di una comunicazione che definiva un termine per reperire risorse proprio per l’erosione.

Non conosco le diatribe interne al centrosinistra e non mi interessano le dinamiche tra il Pd di Fiumicino e quello che governa la Regione, dico solo che come territorio abbiamo perso una grande occasione, che il centrosinistra ha fatto una pessima figura, e che gli operatori balneari, in particolare quelli di Fregene, per l’ennesima volta hanno subito quella che sembra essere davvero una presa in giro”.