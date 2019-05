Disinfestazione e derattizzazione, a Sabaudia al via gli interventi dal 27 maggio

Sabaudia – Partono lunedì 27 maggio le operazioni di derattizzazione, disinfestazione antilarvale contro la zanzara tigre e contro le blatte presso i tombini, caditoie e griglie di scolo su tutto il territorio comunale di Sabaudia.

Il 27/28 maggio e 03 giugno si svolgeranno le operazioni di derattizzazione e disinfestazione antilarvale contro la zanzara tigre e il 29 maggio e 04/05 giugno disinfestazioni contro blatte.

Nei giorni e negli orari di espletamento del servizio, si invita la cittadinanza ad adottare le seguenti precauzioni: non sostare nelle aree pubbliche durante lo svolgimento; non lasciare panni e indumenti stesi ai balconi; tenere chiuse le finestre ed evitare la presenza di acqua stagnante (sottovasi, piccoli abbeveratoi, innaffiatoi). È consigliabile anche che vengano ispezionati, puliti e trattati periodicamente i pozzetti di raccolta dell’acqua piovana presenti in giardini e cortili privati e che in ogni giardino o area privata (anche di uso comune) vengano effettuati con l’uso di prodotti autorizzati interventi di disinfestazione.

I dettagli sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: https://www.comune.sabaudia.lt.it/avviso-pubblico-programma-deblattizzazione-e-derattizazione-antilarvale/.

(Il Faro on line)