Elezioni, Campoli: “Lo sviluppo di Civitavecchia passa dal rilancio del turismo”

Civitavecchia – “Il nostro litorale può diventare, se messo a sistema, un volano per lo sviluppo di tutta Civitavecchia che, se sarò eletto, perseguirò con determinazione – dichiara Amerigo Campoli, candidato al consiglio comunale di Civitavecchia per la Lega Salvini Lazio -. Penso, solo a titolo di esempio, al rilancio delle nostre spiagge attraverso una riorganizzazione qualitativa e quantitativa dei servizi che potrebbe garantire un centinaio di posti di lavoro da destinare ai nostri giovani”.

“Per questo motivo, se sarò eletto in Consiglio comunale – continua Campoli – lavorerò per avviare momenti di confronto costanti con tutti gli attori economici e istituzionali, soprattutto sulle decisioni che riguardano i temi dello sviluppo del litorale. Penso, infatti, che sia necessario dar vita ad un processo inclusivo con le associazioni di balneari e le reti di imprese, per proporre un’offerta di turismo integrato che valorizzi le nostre spiagge puntando su ricettività, ambiente, mare e cultura”.

“Penso anche allo sviluppo del settore croceristico: un ambito che caratterizza il nostro litorale e, pur offrendo molte opportunità di sviluppo, non è ancora sufficientemente preso in considerazione. Il mio obiettivo, invece, è valorizzare il territorio di Civitavecchia anche attraverso la promozione e la vendita di pacchetti turistici integrati destinati al crocerismo internazionale, per mettere a sistema un’offerta di qualità che possa essere promossa sui mercati di riferimento e creare, in questo modo, nuove opportunità di sviluppo e occupazionali” conclude Campoli.

(Il Faro online)