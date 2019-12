Filippo Tortu gigante a Rieti, 9″97 sui 100: “Un esordio fantastico”

Il Faro on line – Un vero peccato per il vento, però. Non omologato il record personale. Ma Filippo segna una grande prestazione italiana. Firma 9”97 sui 100 metri. La gioia del record viene soffocata dalla presenza del vento in pista. Senza Eolo alle spalle ( +2.4) avrebbe segnato un passo nella storia ancora una volta, abbassando di due centesimi il leggendario 9″99 dello scorso anno.

Comunque il vicecampione mondiale e campione europeo under 20 della distanza si prende un tempo pazzesco. Un “quasi” record personale senza omologazione. Vento al di sopra dei valori consentiti. Ma che finale. Una grande prova dimostrata da un talento che gara dopo gara sta dimostrando di essere un gigante, tra i giganti dei 100 metri.

Comunque il boato del Guidobaldi c’è stato, perché Filippo ha corso. Sulle ali del vento. Vince la prima edizione della Fastweb Cup e i presupposti per il futuro fanno ottimamente sperare. Tortu può scendere ancora sotto il tempo di oggi a Rieti. Dichiara felicissimo: “Cosa posso chiedere di più ? Una delle giornate più belle della mia vita. Dopo i 50 metri ho pensato solo a correre rilassato. Sicuramente è un ottimo esordio. Fantastico. Dedico a mio fratello Giacomo questa gara. Mi ha dedicato tanto tempo e la segue sempre più di tutti”. Ai microfoni di Mediaset, Tortu è raggiante.